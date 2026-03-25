3月25日に行われた東京大学の卒業式。東京・文京区の本郷キャンパスにある安田講堂周辺には、スーツや袴姿の卒業生や後輩たち、そして卒業生の保護者らが集い、あちこちで笑顔が溢れた。偏差値で見れば日本最高学府とも言われる事が多い東京大学。その学び舎を卒業した若者はどんな人物で、どんな道に進むのか？「弁護士として弱者を救う」「日本経済を底支えする」夢と希望を抱き、社会を良くしようとの高い志を持った東京大学の