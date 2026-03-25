サッカーＵ―２１日本代表が２５日、千葉市内で韓国遠征に向けた活動を前に行っていた国内での練習を打ち上げた。３日目のこの日は実戦形式の練習を多く取り入れ、最後は紅白戦も実施し、約１時間半の練習を行った。午後に韓国へと移動し、天安で２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦する。大岩剛監督が指揮を執る２８年ロス五輪世代の活動で、当初はトルコでＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２