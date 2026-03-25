大阪府堺市西区では、１９９６年４月の庁舎開設（西区鳳東町６ー６００）から３０ 年を迎えるに当たり、竣工時に地域の住民と協働で埋めたタイムカプセルを掘り起こし、開封する公開イベントを西区役所正面玄関前で４ 月２５日に実施する（午後 2 時〜、雨天決行・荒天延期）。誰でも参加可能。カプセルには当時の思い出の品が収められており、同市は「西区の３０年前と今を見つめ、未来へ想いをつなぐ機会として、地域の方々