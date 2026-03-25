２３年のセレクトセール当歳セッションで３億３０００万円の高額で取引されたペイジャー（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父エピファネイア）が、放牧先のノーザンファームしがらきで繋靭（けいじん）帯炎を発症したことが分かった。復帰は秋頃を見込んでいる。２５日、福永調教師が明らかにした。同馬は半兄に福永師が騎手時代に騎乗し、２１年のスプリンターズＳを勝利したピクシーナイト、２２年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞を勝っ