フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が２５日に放送され、昨年８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が「３０１日ぶり」に出演した。今週は「遠足ウィーク」と題し、ＭＣのハライチ、神田愛花らがおすすめスポットを巡るロケを敢行。そして「３０１日ぶりに育休中の辻ちゃんが家族から大絶賛の絶品メニューでおもてなし」とナレーションが入り、辻が手料理のレシピを紹介する