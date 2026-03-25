ユニットコムは3月25日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から『リネージュ2M』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。LEVEL∞、『リネージュ2M』推奨ゲーミングPC発売NCクロスプラットフォーム「PURPLE」を用いてPCでも利用できるオープンワールドRPG。モバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現したとしており、プレイスタイルに合わせて選べる制約のない多様なクラ