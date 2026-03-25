◆ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２９日・メイダン競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝３月２５日サウジアラビアからの転戦で現地調整を続けるフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が２５日、現地で最終追い切りを行った。ダートコースで坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が騎乗し、ゴールデン・シャヒーン（同・ダート１２００メートル）に出走するアメリカンステージ（牡４歳、