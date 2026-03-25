歓送迎会の季節にうれしい、体にやさしいお鍋。ごろっとした鶏つくねは食べごたえがありつつ、しっかりヘルシー。高野豆腐を2個加えることで、ふわふわの口当たりに仕上がり、カルシウムもたっぷりです。子どもも大人も喜ぶ、しみじみおいしいしょうゆベース。自然と箸が進みます！『ふわふわ鶏つくね鍋』のレシピ材料（2〜3人分）〈たね〉鶏ひき肉……250g 高野豆腐……2個（約35g） 卵……1個 しょうがのすりろおし……1か