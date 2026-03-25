道や県ごとに選ばれた「推しポケモン」が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動「ポケモンローカルActs」と『オレンジページ』が特別コラボ！モンスターボールの中にコンパクトに収納できる、遊び心たっぷりのエコバッグが完成しました。雑誌「オレンジページ」2026年6月2日号増刊、2026年6月3日号増刊（ともに2026年5月15日発売）の特別付録で登場します！毎日のお買い物や旅行が楽しくなる、かわいさ満点のエコバッ