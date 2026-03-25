【モデルプレス＝2026/03/25】CUTIE STREETが3月25日、都内で開催されたロッテ「アジアに恋して」新商品 兼 新CM発表会に出席。食レポに挑戦する場面があった。【写真】ふるっぱー妹分、ミニ丈衣装で美脚スラリ◆CUTIE STREET“スプーンダンス”披露ロッテの10年ぶりとなる完全新作アイスブランド「アジアに恋して」シリーズの新CMに出演するCUTIE STREET。CMに使用されている楽曲「ナイスだね」について、川本笑瑠は「川谷絵音さ