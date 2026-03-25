岡山後楽園岡山・北区午後2時半ごろ 岡山地方気象台は、25日、岡山市でソメイヨシノが開花したと発表しました。 午後2時半ごろには、岡山市の岡山後楽園でもサクラの開花が確認されました。 平年より3日早く、2025年よりも3日早い開花です。約1週間後に満開となる見込みだということです。