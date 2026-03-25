驚異のKカップ新人・藤川あかり、中川パラダイスプロデュースの“妄想グラビア”を披露した初デジタル写真集が解禁！ 3月23日、期待の新人グラビアアイドル・藤川あかりの初デジタル写真集『ほどける。』が、「週プレ グラジャパ！」ほか主要電子書店にて発売された。 【デジタル限定】藤川あかり写真集「ほどける。」© オノツトム／集英社 最大の見どころは、規格外のKカップボディだ。今