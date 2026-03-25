ドル円は１５８円９４銭まで上昇＝東京為替 午後に入ってドル高が強まり、ドル円は158.94円を付けた。午前の高値は158.83円。ユーロドルが1.1600ドルを割り込み1.1594ドルを付けるなど、ドル全般に買いが出ている。 USDJPY 158.92EURUSD 1.1595