日本時間午後４時に２月の英消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比３．０％上昇、コアの大方の予想が前年比３．１％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．０％、３．１％上昇から変わらないとみられている。３日に英小売協会（ＢＲＣ）から２月の英小売店頭価格指数が発表されており、前年比の伸びは予想を下回っていた。２月の英消費者物価指数も同様の結果になるようであれば、