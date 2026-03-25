ポンドドルは1.3380ドル台、今日の安値更新、この後16時に2月の物価統計発表＝東京為替 ポンドドルは午前の1.3436から1.3384まで売りが出た。ドル全般の買いがポンド安ドル高を誘った。この後16時には2月の英物価統計（CPI,RPI,PPI）が発表される。インフレターゲットの対象として最も注目度が高いCPI前年比は1月と同じ +3.0%予想となっている。 GBPUSD1.3385GBPJPY212.72