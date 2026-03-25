ＮＹ原油時間外取引午後はもみ合い 東京時間14:26現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝88.80（-3.55-3.84%） NY原油先物は午前の下げから反発後、午後はもみ合い。今週のNY原油は、週末のトランプ大統領による48時間以内のホルムズ海峡開放要求の影響で月曜日に１００ドルを超えて１０１．６７ドルを付けた後、５日間延期で８４．３７ドルまで下落。昨日はもみ合いながら買いが優勢で９３ドル