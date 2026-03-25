東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（2月）09:30 結果3.7% 予想3.8%前回3.8%（前年比) 結果3.3% 予想3.4%前回3.3%（3.4%から修正）（トリム平均・前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米国がイランとの1カ月停戦を目指す 核を二度と保有しないと約束、ホルムズ海峡再開など計15の条件を提示 イランが条件受け入れる可能性低い、イスラエ