「恐喝未遂」に「住居侵入」これで3度目の逮捕である。3月24日、元タレントの坂口杏里容疑者が窃盗容疑で現行犯逮捕されていたことが分かった。【写真を見る】“さすがにやせすぎ”と心配されていた坂口のタレント時代。ブログには性加害公判が続く元芸人との写真も。言うまでもなく、坂口容疑者は2013年に亡くなった女優・坂口良子さんの長女だ。母娘出演などを含め、バラエティ番組などで活躍し、明るいキャラクターの“2世