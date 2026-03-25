関東の11の鉄道会社の改札で、25日からクレジットカードなどによるタッチ決済が相互に利用できるようになりました。クレジットカードやプリペイドカードなどをタッチするだけで電車に乗ることができる改札は、これまで一部の鉄道会社で導入されていましたが、直通運転で別の会社の駅まで乗り越す際には基本的に別途精算が必要になることなどが課題でした。25日からは関東の私鉄など11社で相互利用が可能となり、都内から日光や秩父