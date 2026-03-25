今月19日に始まった政府の補助金の影響で、ガソリン価格が大きく値下がりし、1リットルあたり177円70銭となりました。全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、おととい（23日）時点で前の週より13円10銭値下がりし、1リットルあたり177円70銭となりました。値下がりは6週ぶりで、1週間での値下がり幅としては過去2番目の大きさだということです。イラン情勢の緊迫化で原油価格が高騰するなか、先週発表されたガソリンの全国平