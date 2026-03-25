将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局が3月25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。ともに3勝3敗で迎えたフルセットの最終局。勝者が王将位を手にする運命の一戦で、対局1日目の昼食から永瀬九段が注文した“ガッツリ系ランチ”の圧倒的な量がファンの間で大きな話題を呼んでいる。【映像】食べ切れる