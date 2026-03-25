今年の箱根駅伝で3年連続9度目の総合優勝を果たした青山学院大学の学位授与式（卒業式）が25日に、都内で行われ、優勝の立役者となった黒田朝日（4年）らが出席した。【写真を見る】“シン・山の神”黒田朝日が青山学院大を卒業「すごく濃い4年間だった」今春からGMOインターネットグループへ黒田は「すごく濃い4年間だったなと思っていて、やっぱり青学でしか経験できないことだったりだとか、あとはやっぱり同期だったり、先輩