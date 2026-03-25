23日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は1リットルあたり177.7円と、過去最高だった前の週から13.1円値下がりしました。【映像】給油する人らの様子政府はガソリン価格を全国平均で170円程度に抑えるため、19日から元売り各社に補助金を支給していて、これが反映された形です。前の週は1990年の調査開始以来、初めての190円台になるなどイラン情勢をうけて大きく値上がりしていました。（ANNニュース）