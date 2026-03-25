【Smoke】 5月15日 発売 価格：6,930円 【拡大画像へ】 講談社は、大暮維人氏によるバンド・デシネ作品「Smoke」の日本語版を5月15日に発売する。価格は6,930円。 フランス語圏のマンガ文化「バンド・デシネ」はその芸術性の高さから「第9芸術」とも称される。巨匠メビウスの作品は宮崎駿氏や、「AKIRA」の作者大友克洋氏らにも影響を与えており、フルカラーの鮮やか