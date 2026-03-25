◆■「ディフェンスがMVPレースでは過小評価されている」 サンアントニオ・スパーズは、3月24日（現地時間23日、日付は以下同）に行われたマイアミ・ヒート戦を136－111で制し、6連勝を飾った。 この日、ビクター・ウェンバンヤマは両チーム最多の26得点15リバウンド5ブロックに4アシストの大暴れ。今シーズンはここまで57試合へ出場し、平均24.3得点11.2リバウンド3.0アシス