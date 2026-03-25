日本サッカー協会(JFA)は25日、モンテギュー国際大会(フランス)に臨むU-16日本女子代表において、GK加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)が怪我のために不参加となり、GK松井彩笑歌(三菱重工浦和レッズレディースユース)を追加招集することを発表した。なお、同大会で日本はU-17メキシコ女子代表、U-17イングランド女子代表、U-17ポルトガル女子代表と対戦と対戦。その後、順位決定戦に臨むこととなる。