「短期取引を通じて徐々に資金を増やしていくことができる」などとする投資話を信じ、防府市に住む50代の会社員の女性が現金1350万円余をだましとられる詐欺事件がありました。防府警察署によりますと去年12月10日、女性が投資に関するSNSグループに招待され、やりとりしていたところ「短期取引を通じて、徐々に資金を増やしていくことができる」、「多くの初心者の方が私たちと一緒に取引を行っており、利益が自分の給料を