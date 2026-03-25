美祢市に住む40代の男性がSNSを通じて知り合った自称、ハーフの女性を名乗る人物から「金の投資をしないか」などと言われ現金750万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。警察によると2月19日、美祢市に住む40代の男性がSNSを通じて知り合った自称、ハーフを名乗る人物とやりとりをしていたところ「私は叔父の指導を受けて金の投資をしてかなりの儲けを出している」「あなたも金の投資をしないか」などと言われまし