「選抜高校野球・２回戦、専大松戸（雨天中止）九州国際大付」（２５日、甲子園球場）大会本部が第３試合の専大松戸−九州国際大付戦が天候不良のため中止と発表した。第２試合の花咲徳栄−日本文理の試合中に雨足が強まり、試合終盤は水が浮き出るほどのグラウンドコンディションで両校はプレー。試合後に電光掲示板で第３試合の雨天中止が発表された。専大松戸−九州国際大付戦は２６日の第４試合として行う。２６日は