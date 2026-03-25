いよいよ来週から新年度スタート。4月から私たちの生活に関わるさまざまな制度も変わります。 【画像を見る】食料品・電気ガス…4月から負担になるのは？ 特に確認しておきたいのが「働くルール」。例えば、社会保険料の支払い義務が発生する、いわゆる「130万円の壁」の要件が緩和され、これまでよりも多く働けるようになります。大学生アルバイトやパートタイマーなどが、“働き控え”をせず働け