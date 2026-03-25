「選抜高校野球・２回戦、花咲徳栄１７−０日本文理」（２５日、甲子園球場）日本文理が大敗し、春は２００６年以来の８強入りはならなかった。試合前から小雨が降り続ける難しいコンディションで、０−０の三回に守備が乱れた。先発の染谷の制球が定まらず３四球などで１死満塁のピンチを招いた。ここで相手の５番・奥野を一ゴロに打ち取ったが、処理した一塁・秦の本塁返球が打者走者に当たる悪送球があり１点を奪われた