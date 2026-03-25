◇プロボクシング「TREASUREBOXINGPROMOTION12」WBA＆WBO世界ライトフライ級タイトルマッチレネ・サンティアゴ《12回戦》谷口将隆（2026年4月3日東京・後楽園ホール）元WBO世界ミニマム級王者でWBO世界ライトフライ級4位、WBA同級7位の谷口将隆（32＝ワタナベ）が25日、WBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）戦に向けて、都内の所属ジムで練習を公開。シャドーボクシングに力強いミット打