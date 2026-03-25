花咲徳栄１７―０日本文理（２回戦＝２５日）花咲徳栄が１４安打で大勝した。三回、敵失などで４点を先行。四回も佐伯の適時打などで７点を奪い、突き放した。先発の黒川は７回１安打に抑えた。日本文理は１２四死球、５失策と守備が乱れ、２安打に封じられた。