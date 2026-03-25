吉本新喜劇ゼネラルマネジャー（ＧＭ）の間寛平（７６）が２５日、大阪市の吉本興業で、ＧＭとしての月例会見に出席した。２０２２年２月に始まり、節目の５０回目となった月例会見。「コツコツと…ほんのちょっとずつでも、全国に新喜劇が伝わっているのが、ものすごくわかりました」と“改革”の手応えを感じる寛平は、吉本新喜劇６７年目の目標として芸名と同じ「間（ま）」の漢字一文字を挙げた。寛平は「新喜劇は今、僕