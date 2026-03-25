5回途中11奪三振3失点で降板米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。投げては4回0/3を4安打2四球3失点11奪三振、打っては2打数1安打だった。試合後にインスタグラムを更新。センス溢れる写真を投稿した。オープン戦最後の登板となったこの日、4回までに11三振を奪うなど最速98.5マイル（約158.5キロ）のストレートと、大きく変化するスイーパーや