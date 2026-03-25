第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の４年生が２５日、東京・渋谷区の青山キャンパスで卒業式に臨んだ。記念撮影では、昨年２月に悪性リンパ腫のため亡くなった同期生の皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年、享年２１）の写真を黒田朝日と塩出翔太が大事そうに手にした。阿戸将太朗マネジャーは「３年生（２０２４年）