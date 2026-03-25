CUTIE STREETが、2026年5月27日にリリースする両A面3rdシングルCDより、表題曲「ナイスだね」を本日先行配信リリースした。さらに、本日20時にMVを公開する。本作は、CUTIE STREETがCMキャラクターを務めるロッテ10年ぶりの新アイスブランド「アジアに恋して」のCM曲。indigo la End、ゲスの極み乙女など様々なバンドで活躍する川谷絵音が作詞作曲を担当した。アジアのエッセンスを織り交ぜた軽快で多彩なサウンドと、CUTIE STREET