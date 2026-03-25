今井達也の投球に思わず「またまたまた…」米大リーグは開幕を目前に控え、各球団が最終調整中だ。今季から大リーグ入りした日本人右腕が見せた剛速球に、韓国紙が驚きの声を上げている。韓国紙「イルガンスポーツ」は25日、「またまたまた…日本人“怪物”投手の登場かオープン戦で連日の好投、158キロの剛速球が炸裂！」という記事を掲載した。驚いているのはこのオフ、西武からポスティングシステムを利用してアストロズ