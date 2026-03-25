第９８回センバツ高校野球大会は２５日、天候不良のため第３試合に予定されていた２回戦の専大松戸（千葉）―九州国際大付（福岡）が中止に。大会第８日の２６日の第４試合に組み込まれた。この日は第２試合の途中から雨が降り、グラウンドに砂が入れられる措置が取られていた。２６日は、第１試合の開始が３０分早まり、午前８時３０分となる。直近では、昨夏の第１０７回全国高校野球選手権の第３日の午前の部（横浜―敦賀気