アメリカンフットボール選手のトラヴィス・ケルシー（36）が、NFLのカンザスシティ・チーフスと新契約を結んだ。シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトの婚約者としても知られるケルシーには、引退の噂も浮上していたが、14シーズン目もプレーする意向であることが先日明かされていた。 【写真】お姫様抱っこのリハーサルさすがアスリートテ