今年も40℃級の危険な暑さに警戒が必要となりそうです。日本気象協会の予測によると、2026年は全国の延べ7〜14地点で40℃以上の「酷暑日」が観測される見込みです。昨年2025年ほどの多さではないものの、近年の記録的な高温に次ぐレベルの暑さになる可能性があります。今年の酷暑日の見通しと、今のうちからできる対策について解説します。日本の夏、40℃以上はもう珍しくない?近年、日本では気温が40℃以上の極端な高温になること