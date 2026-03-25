サンリオが、新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends(ハッピリーナフレンズ)」を始動します！第1回開催となる2026年は、プロジェクトの主な活動期間を2026年3月25日から6月30日(火)とし、小学校低学年をメインターゲットに制作した個性豊かな10キャラクターが登場します☆ サンリオ 新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends(ハッピリーナフレンズ)」 活動期間：2026年3月25日(水)〜6月30日(火)公式サ