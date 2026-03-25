お笑いコンビ・マユリカの中谷が25日、自身のXを更新。相方・阪本が漫才衣装を忘れてきたと明かした。【写真】「それでやるの！？」マユリカ阪本、本番の姿投稿で「阪本が漫才衣装を家に全部忘れてきた」とコメント。「この無難な私服みたいなカッコであと漫才2回します！」とつづり、この日の阪本のファッションを公開した。この投稿に「笑、最高すぎる」「阪本それでやるの！？」「漫才衣装全部忘れてくるって何事！？」「