花咲徳栄(埼玉)が雨の中、グラウンドがぬかるむ難しい試合でゲームを作り、日本文理(新潟)に14安打17得点で大勝しました。花咲徳栄は雨が強まる中、3回に打線がつながり、四球や相手のエラーなどで先制すると4点を奪います。続く4回にも連打で1点を加えると、さらに1死満塁のチャンスをつくり、押し出し四球や日本文理の守備の乱れで一挙7得点。試合を優勢に進めます。その後、雨がさらに強まり途中マウンドに土が足されるなどし、