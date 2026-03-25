第98回全国選抜高校野球大会第7日は25日、甲子園で行われ、第3試合で予定されていた2回戦の専大松戸―九州国際大付は、雨のため順延となった。26日の第4試合（午後4時）に実施される。明日は第1試合の開始時刻を8時30分に早め、2回戦の残り4試合を実施する。準々決勝以降の日程に変更はなし。【26日の試合】第1試合（8時30分）大垣日大―山梨学院第2試合（11時）東北―英明第3試合（13時30分）三重―大阪桐蔭第4試合（16時）専