生活者のライフスタイルや価値観の変化から、成長を続けるノンアルコール飲料。キリンビールではこのカテゴリーで、今年は市場を大幅に上回る販売金額前年比138％を目標に掲げる。ビールテイスト飲料「キリン グリーンズフリー」は、中味とパッケージを刷新。1月製造分から全国でリニューアル発売した。ノンアルビールは「本格感」「リフレッシュ」「健康」にニーズが大別されるなか、爽やかなリフレッシュ感で支持されるのがグリ