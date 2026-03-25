日本アクセスは、「朝食向上委員会（仮）」の特設サイトを開設した。朝食の価値を再発見し、日々の食習慣改善をサポートする情報発信ツールとして、朝食タイプ診断や朝食コンシェルジュなどの体験型コンテンツを用意。生活者が無理なく新しい習慣を取り入れられるよう、できることから始められる朝食を提案する。同社では2024年に「朝食向上委員会（仮）」を立ち上げ、メーカー・小売業と連携して、朝食喫食の啓発と朝食を食べ