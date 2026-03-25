運転席から見えにくい死角を可視化西武バスは2026年3月17日、死角の位置を視覚的に示したラッピングバスを運行すると発表しました。【死角を視覚化】これが「死角」を示した路線バスです（写真とイメージ図）車両の前面や左側面など、運転席から見えにくい死角の位置をデザインで可視化。子どもにも分かりやすいイラストで表現し、死角に近付かない行動を直感的に理解できるよう工夫しています。地域を日常的に走る路線バスを