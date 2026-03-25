国分フレッシュ・フードトランスとナックスは、文響社と共同で、うんこ啓発ドリル「冷蔵・冷凍編食品卸の仕事」を制作・発行。7月から全国の小学校や国分グループのイベントで配布を予定している。「うんこ啓発ドリル」はシリーズ累計1100万部を突破した、全国の小学生に大人気の学習参考書。「冷蔵・冷凍編食品卸の仕事」は、生活者には見えにくい食品卸の役割を「うんこドリル」のキャラクターを通して分かりやすく解説、冷