8月14日～16日に東京と大阪の2会場にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の、第3弾追加アーティストが発表された。 （関連：“日本発音楽フェス”の海外展開はなぜ続く？『サマソニ バンコク』『CENTRAL』から考えるアジア市場の可能性） 今回出演が発表されたのは、DERMOT KENNEDY、HOLLY HUMBERSTONE、マカロニえんぴつ、PiXXiE（東京のみ）、WISP、女王蜂（東京のみ）、FATHER OF PEACE、JON SPENCER、SB19